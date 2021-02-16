احتياطيات "لوك أويل" الروسية من النفط والغاز تكفي 20 عاما

أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية أن احتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز بلغت حتى نهاية 2020 مستوى 15.38 مليار برميل من المكافئ النفطي، منها 76% احتياطيات سائلة.

ويعني ذلك أن الشركة الروسية لديها احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 11.688 مليون برميل.

وأشار بيان عن الشركة إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من الهيدروكربونيات نمت في 2020 بنسبة 93%، مقابل 107% في 2019.

ووفقا للبيان فقد قدرت احتياطيات الغاز المؤكدة بنحو 22.16 مليار قدم مكعب.

وأضافت الشركة أن احتياطياتها من النفط والغاز تكفي بذلك لتغطية الطلب على منتجاتها 20 عاما بوتيرة الإنتاج الحالية.

المصدر: تاس