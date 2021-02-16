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ألمانيا.. كورونا يلحق ضررا بشكل متزايد بالشركات في قطاع المعادن والكهرباء

مال وأعمال

ألمانيا.. كورونا يلحق ضررا بشكل متزايد بالشركات في قطاع المعادن والكهرباء
Reuters
صورة تعبيرية
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قال اتحاد أرباب العمل في ألمانيا اليوم، إن المزيد من الشركات في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية في البلاد تضررت الشهر الماضي من القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر مسح بين الشركات في القطاع، الذي يوظف حوالي أربعة ملايين شخص في أكبر اقتصاد في أوروبا، أن 85.8 بالمئة من الشركات تضررت في يناير الماضي، ارتفاعا من 84.2 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وبالإضافة إلى هذا، أشار المسح إلى أن ما يقل قليلا عن 40 بالمئة من الشركات في القطاع، قالت إنها تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

ويتناقض المسح مع قفزة في معنويات المستثمرين في ألمانيا بدعم من توقعات بأن الاستهلاك سيشهد انطلاقة في الأشهر المقبلة، بحسب معهد "زد إي دبليو" للبحوث.

المصدر: رويترز

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