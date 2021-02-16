صحيفة: واشنطن تبدأ مفاوضات مع ألمانيا حول "السيل الشمالي-2"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الإدارة الأمريكية، بدأت مفاوضات مع القيادة الألمانية، لتحديد مستقبل مشروع خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".

ونقلت الصحيفة، اليوم عن الممثل الألماني في المشاورات، أنه تجري مناقشة "التهديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء خط نقل الغاز المذكور".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع سياستها تجاه المشروع، بعد أن بدأت السفينة "فورتونا" بمد الأنابيب في المياه الدنماركية في 6 فبراير.

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وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يعرب بعد عن رأيه في هذا المشروع. ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت في وقت سابق، إن بايدن يعتبر "السيل الشمالي-2" صفقة سيئة لأوروبا.

من جانبه، قال مصدر في الخارجية الأمريكية للصحيفة، إن بلاده تعتزم "مراقبة الفعالية والنشاط، بعد إنجاز أعمال بناء الخط وصدور شهادات الترخيص له، وإذا تم تسجيل وجود هذا النشاط، فستتخذ القرار بخصوص فرض العقوبات".

المصدر: تاس