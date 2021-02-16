انطلاق أول معرض افتراضي للمجوهرات في تركيا

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات "معرض المجوهرات الدولي" الأول عبر الوسط الافتراضي، بمشاركة 52 شركة تركية رائدة في مجال تصدير المجوهرات.

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وقال رئيس جمعية المصدرين الأتراك "TIM" إسماعيل غوله، في بيان، إنهم يتوقعون أن يساهم المعرض الافتراضي الأول بشكل كبير في صادرات المجوهرات.

وأشار إلى أن صادرات المجوهرات شهد تقلبات العام الماضي، وبلغت قيمتها 3.8 مليارات دولار.

وأضاف غوله، أن العالم اعتاد على التجارة الرقمية بسبب جائحة كورونا، وأنهم يهدفون إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد من خلال المعرض الافتراضي.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري المجوهرات التركي، مصطفى قامار، إن بلاده تعد أحدى أكبر أسواق المجوهرات في العالم، وأنها تعرضت سلبا من تأثير جائحة كورونا.

وأوضح قامار، أن معرض "JOIN" "معرض المجوهرات الدولي عبر الإنترنت" هو أول حدث افتراضي للمجوهرات في تركيا، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري.

المصدر: الأناضول