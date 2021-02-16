الشيوعيون يدعون لفرض ضريبة شخصية على الملياردير بوتانين

قال مكسيم سوريكين زعيم حزب "الشيوعيين في روسيا"، إنه أرسل باسم الحزب رسالة إلى مجلس الدوما، طلب فيها اعتماد قانون خاص يفرض ضريبة شخصية على الملياردير فلاديمير بوتانين.

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وذكر سوريكين، أن بوتانين حقق "ثروة خيالية" - 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق لقائمة "فوربس" الروسية.

واختتم سوريكين حديثه قائلا: "نحن نعرض فرض ضريبة بنسبة 50%، على ثروة بوتانين، وتوجيه هذه الأموال، على سبيل المثال، إلى بناء المساكن الاجتماعية وتوصيل الغاز إلى مختلف المراكز السكنية".

يعتبر فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسيين لشركة Nornickel للتعدين التي تنتج النيكل والبلاديوم والبلاتين والكوبالت والنحاس والروديوم.

المصدر: نوفوستي