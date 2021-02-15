دعوات في البرلمان الألماني ضد وقف "السيل الشمالي-2"

أعلن كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني معارضته دخول برلين في مناقشات مع واشنطن حول وقف مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية قال إرنست إنه يرحب بإبداء إدارة جو بايدن انفتاحا أكبر على الحوار"، مع أنه أشار إلى أن وقف مشروع السيل الشمالي-2 ليس موضوعا للنقاش، شأنه شأن مناقشة آلية الوقف التي تربط توريدات الغاز إلى أوروبا بسد احتياجات أوكرانيا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة Handelsblatt الألمانية أن برلين تلقت اقتراحات جديدة من الإدارة الأمريكية ترتبط برفع عقوبات واشنطن المحتملة عن المشروع.

ومن المقترحات الأمريكية خلق "آلية" لوقف ترانزيت الغاز في حال "انتهاك" روسيا لحقوق الإنسان.

كما تقترح الولايات المتحدة تقديم ضمانات جديدة لأوكرانيا بأن تبقى ممرا لتزويد الاتحاد الأوروبي بموارد الطاقة.

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق.

ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كيلومترا، ومن المفترض أن يمر بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي".

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

وتعتبر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي الرضوخ لموسكو.

المصدر: "نوفوستي"