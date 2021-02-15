للمرة الأولى.. عرض رشاش كلاشينكوف بعيار "الناتو" في أبو ظبي

أعلن المدير العام لمجموعة "كلاشينكوف" ديمتري تاراسوف، أن المجموعة حصلت للمرة الأولى على طلب من عملاء أجانب لتزويدهم ببندقية AK-19 الحديثة التي تناسب في عيارها طلقات "الناتو".

والحديث يجري عن بندقية كلاشينكوف الحديثة من طراز AK-19، التي تتميز بمواصفات عالية.

وستعرض البندقية الحديثة للمرة الأولى في الخارج في معرض الأسلحة الدولي IDEX 2021، الذي سيقام في أبو ظبي في الفترة بين 21 و25 فبراير الجاري.

ونقلت الخدمة الصحفية للشركة الروسية عن مديرها قوله: "يتم استخدام ذخائر من عيار 5.56 × 45 مم في بندقية AK-19، وتم اعتماد هذه الطلقة من قبل الناتو كما أنها تستخدم على نطاق واسع في العالم، أي أن بندقيتنا الهجومية الحديثة مخصصة للأسواق الخارجية بشكل أساسي".

وأضاف: "سيتم عرض بندقية AK-19 في أكبر معرض للأسلحة (آيدكس)، وواثقون من وجود اهتمام كبير بالبندقية من الخبراء الأجانب".

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل إضافية عن الصفقات الخارجية، لكنه قال إن بندقية AK-19 تحظى باهتمام كبير من دول الشرق الأوسط.

وبندقية AK-19 تم تصميمها على أساس الطراز AK-12، الذي اعتمده الجيش الروسي في 2018.

وصممت AK-19 بعيار 5.56×45 مم المعتد في "ناتو"، فيما طول سبطانتها 415 مم، ووزنها 3.35 كغ.

كما أن الطراز الحديث زود بدعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ4 وضعيات، كما حصلت على قبضة بلاستيكية متينة لتعزيز ثباتها في اليد.

المصدر: نوفوستي