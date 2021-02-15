برلين وواشنطن تستعدان لمفاوضات حول "السيل الشمالي-2"

قالت صحيفة Handelsblatt، إن مفاوضات مفصلة بين واشنطن وبرلين حول خط "السيل الشمالي-2"، ستبدأ بعد أن يتم تعيين وإقرار المسؤولين في الوزارات الأمريكية الهامة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لها، أن الجانبين أشارا إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.

وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الألمانية تناقش حاليا، "حزمة حلول" يمكن أن ترضي واشنطن وتبدد شكوكها حول خط "السيل الشمالي-2".

وأكدت الصحيفة، وجود جدل كبير، حول مطالبة واشنطن بإعادة التفاوض على اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ويتعلق الأمر، بموضوع تطبيق ما يسمى بـ "آلية الإغلاق"، على "السيل الشمالي-2"، أي وقف ضخ الغاز عبره، في حالة قيام روسيا بتخفيض حجم الغاز المنقول عبر أوكرانيا.

ونوهت الصحيفة، بأن ألمانيا ترفض إصرار واشنطن على تطبيق "آلية الإغلاق"، بشكل آلي وفوري، لأن برلين تخشى من ارتباط توريد الغاز الروسي إليها، بمزاج سلطات كييف.

المصدر: تاس