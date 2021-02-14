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مستوى تاريخي جديد لسعر "بيتكوين" 49 ألف دولار

مال وأعمال

مستوى تاريخي جديد لسعر
Reuters
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قال موقع CoinMarketCap، إن سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، تجاوز مستوى تاريخيا جديدا، وتم بيعه بسعر 49 ألف دولار خلال المداولات الأخيرة.

ووفقا للموقع، الذي يحسب متوسط ​​السعر في أكثر من 20 بورصة، ارتفعت قيمة هذه العملة المشفرة، في المزاد إلى 49.143 ألف دولار، وحققت بذلك نموا بلغ 2.7%.

وفي منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، نما سعر "بيتكوين"، بنسبة تزيد على 3%، ليصل إلى 49300 دولار.

واستفادت عملة "بيتكوين"، وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان "ماستر كارد" بالإضافة إلى إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في وقت سابق عن شراء عملات "بيتكوين" بقيمة 1.5 مليار دولار، واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.

المصدر: نوفوستي

 

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