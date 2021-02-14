كوريا الجنوبية تسجل فائضا تجاريا يتجاوز 24 مليار دولار مع الولايات المتحدة

سجلت كوريا الجنوبية عام 2020 فائضا تجاريا بلغ 24.82 مليار دولار مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.5% مقارنة بالعام 2019، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية الأحد.

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وتراجعت صادرات سيئول إلى أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 76.01 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.4% إلى 51.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات، فقد احتلت كوريا الجنوبية مركز سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي من حيث الصادرات والواردات.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، فإن قيمة صادرات كوريا الجنوبية بلغت العام الماضي 512.8 مليار دولار تراجعا بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2019، تأثرا بجائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد الكوري انكماشا بنسبة 1% العام الماضي، ما يمثل الانكماش الأكثر حدة منذ الأزمة المالية عام 1997.

وتتوقع كوريا الجنوبية نمو صادراتها بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال العام 2021.

المصدر: يونهاب