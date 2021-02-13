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تركيا تسلم أول شحنة من صهاريج لنقل الوقود على متن القطارات إلى العراق

مال وأعمال

تركيا تسلم أول شحنة من صهاريج لنقل الوقود على متن القطارات إلى العراق
Reuters Essam Al Sudani
صهريج لنقل البترول في البصرة بالعراق أمام محطة نفط
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بدأت تركيا، اليوم السبت، تسليم أول شحنة من صهاريج لنقل الوقود على متن القطارات، تمت صناعتها في ولاية قوجة إيلي (شمال غرب)، لصالح شركة خطوط سكك الحديد العراقية.

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واحتوت الشحنة الأولى على 50 صهريجا من بين 400 تصنعها شركة "كريوكان" التركية، لصالح شركة خطوط سكك الحديد العراقية، بهدف نقل نفط العراق.

وبحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، انطلقت هذه الشحنة بعد تحميلها على شاحنات إلى العراق.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، تكين أورهان، إلى أن "شركة السكك الحديدية العراقية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتحويل نقل النفط من الطرق البرية إلى السكك الحديدية"، موضحا أن "شركته تهدف لتسليم 100 صهريج إلى العراق لغاية نهاية العام الجاري".

وقال أورهان: "قررت شركة السكك الحديدية العراقية المضي قدما في تنفيذ مشروعها بالتعامل مع شركتنا، ونقوم حاليا بشحن أول 50 صهريج، وسيستمر إنتاجنا لها حتى 400 صهريج، وستتواصل عمليات التسليم حتى نهاية عام 2022".

المصدر: "الأناضول"

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