السبع الكبرى.. إجماع تام على سياسة التحفيز والتطعيم
اتفق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول السبع على توفير لقاحات كورونا واستمرار إجراءات الدعم والتحفيز المالي لحين الخروج من الأزمة، وتقديم دعم شامل للدول الفقيرة.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة، أن كبار المسؤولين الماليين بمجموعة السبع أبدوا "توافقا تاما" في قضايا شتى، من التحفيز المالي إلى دعم البلدان الفقيرة.
ورأت جورجيفا أن الاجتماع الافتراضي الذي نظمه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك كان "موضوعيا".
وكتبت على "تويتر": "توافق تام على توفير اللقاحات، واستمرار إجراءات الدعم لحين الخروج من الأزمة، والعمل من أجل المناخ، ودعم شامل للدول الضعيفة".
في هذا الإطار، ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الغنية بحثوا مواصلة دعم الاقتصادات ومستوى أدنى للضرائب على الشركات الرقمية العملاقة وإتاحة مزيد من الأموال لصندوق النقد الدولي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو غنتيلوني: "دار نقاش ممتع للغاية بين وزراء المالية والبنوك المركزية".
وأضاف: "تم الإبقاء على دعم الاقتصادات والعمل على اتفاق بشأن حد أدنى للضريبة على الشركات الرقمية وتقوية دعم صندوق النقد للدول الأقل دخلا".
المصدر: رويترز