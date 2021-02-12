السعودية.. سليمان الراجحي يتصدر "غوغل" بسبب طاقم مصنع دواجن (فيديو)

تصدر رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك "غوغل" بالسعودية، بعد إعلانه تشغيل مصنع دواجن بطاقم نسائي وتقديم مكافأة 10 ملايين ريال للعاملين.

وانتشر مقطع فيديو نشرته شركة "دواجن الوطنية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يعلن خلاله الراجحي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، إطلاق المرحلة التشغيلية للمصنع.

وعلقت الشركة على الفيديو "أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين".

أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة #دواجن_الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين#بأيد_أمينةpic.twitter.com/MgUXaeUWnf — دواجن الوطنية (@Alwataniaco) February 10, 2021

وقال سليمان الراجحي في المقطع "أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد والعباد".

وأضاف: "هذا المشروع ليس مشروعنا حنا هذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم نحن المؤسسين مجمعين أفكار، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا واياكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله".

10 مليون ريال مكافأة لجميع العاملين

أتحدى أذا فيه تاجر في بلدنا سبق الراجحي بمثل هذا الكرم والسخاء .

بارك الله له في ما يملك — بكري جابر الزهراني (@mzrahi100) February 10, 2021

نفتخر بوجود هذه الشخصية بالمجتمع السعودي pic.twitter.com/vLjakZKbp2 — احمد المبلع (@7ahmed2020) February 11, 2021

المصدر: RT