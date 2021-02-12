الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الحكومة الأمريكية للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع بشأن رسوم على الطائرات، مؤكدا استعداده للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

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وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأمريكي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية.

وكان المكتب قال بوقت سابق إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ.

وردا على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ".

ويبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.

المصدر: رويترز