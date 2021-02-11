البرلمان الأوروبي يطالب بوقف تشغيل محطة بيلاروس الكهرذرية

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطالب بوقف تشغيل المحطة الكهرذرية البيلاروسية قرب مدينة أوستروفيتس غربي بيلاروس بدعوى "مخاوف بشأن سلامتها"، فيما هي تلبي أعلى معايير الأمان الدولية.

وصوت لصالح القرار خلال الدور العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس 642 نائبا، فيما عارضه 29 نائبا وامتنع 21 عن التصويت.

ولا يتسم القرار بطابع ملزم، ويعتبر توصية لسلطات الاتحاد الأوروبي من البرلمانيين.

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن خبراء الاتحاد اختتموا زيارتهم للمحطة ويعملون على إعداد تقرير بشأن نتائج اختبارات صمودها أمام الحالات الطارئة، من المتوقع أن يصدر في مارس المقبل.

وكان الخبراء الأوروبيون يعملون على التأكد من سلامة المحطة البيلاروسية منذ عام 2018، بينما طالبت سلطات بولندا وليتوانيا الاتحاد الأوروبي بإصدار قرار يحظر استيراد الطاقة الكهربائية من دول خارج الاتحاد لم يتأكد الخبراء الأوروبيون من سلامة محطاتها الكهرذرية.

وبدأ تشغيل المفاعل الأول من المحطة البيلاروسية التي بنتها شركة "آتوم ستروي إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" الروسية في ديسمبر الماضي، ومن المقرر إنتاج الطاقة فيه على نطاق صناعي هذا العام وتشغيل المفاعل الثاني في 2022.

المصدر: تاس