وزير الدفاع الأسبق يكشف كلفة تطوير أحدث الأسلحة الروسية

كشف وزير الدفاع الروسي الأسبق سيرغي إيفانوف للمرة الأولى عن تكلفة تطوير أحدث أنظمة الأسلحة في روسيا، والتي بدأ بعضها في وقتنا الراهن يدخل في تسليح الجيش الروسي.

وقال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف، الذي شغل منصب وزير الدفاع 2001 - 2007، إن إنشاء أحدث أنظمة الأسلحة في روسيا، والتي تم عرضها في 2018، لم يكلف أموالا طائلة، إذ تم إنفاق سنويا 10 - 20 مليار روبل (نحو 266 مليون دولار بناء على سعر صرف اليوم).

وأضاف إيفانوف قائلا: "لن أخفي ذلك فأنا منخرط منذ البداية في تطوير الأسلحة التي ظهرت الآن في ترسانة الجيش الروسي، والتي تحدث عنها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مؤخرا في رسالته وهي: "أفانغارد" و"بوسيدون" ومنظومة "بيريسفيت" وغيرها، استغرق الأمر (تطوير الأسلحة) 10 سنوات دون إحداث ضوضاء وبدون جهود مالية ضخمة، لقد تم تطوير الأسلحة بشكل تدريجي".

وأشار وزير الدفاع الروسي الأسبق إلى أن نفقات مثل هذه تعتبر ضئيلة عند مقارنتها بالميزانية الحالية للقوات المسلحة والتي تقدر بتريليون روبل.

المصدر: نوفوستي