الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أسبوعين وسط ارتفاع ملحوظ لليورو والجنيه الإسترليني
Reuters Rick Wilking
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انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، مساء يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، بينما سجلت عملتا اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا.
وانخفض مؤشر الدولار في أواخر تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.55% ليهبط إلى مستوى 90.450.
بينما سجل اليورو أعلى مستوى في أسبوعين أمام العملة الأمريكية مع ارتفاعه 0.6% إلى 1.2118 دولار.
كما وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2018 أمام العملة الأمريكية عند 1.3812 دولار.
المصدر: "رويترز"