الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أسبوعين وسط ارتفاع ملحوظ لليورو والجنيه الإسترليني

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، مساء يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، بينما سجلت عملتا اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا.

وانخفض مؤشر الدولار في أواخر تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.55% ليهبط إلى مستوى 90.450.

بينما سجل اليورو أعلى مستوى في أسبوعين أمام العملة الأمريكية مع ارتفاعه 0.6% إلى 1.2118 دولار.

كما وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2018 أمام العملة الأمريكية عند 1.3812 دولار.

المصدر: "رويترز"