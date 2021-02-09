منظمة التجارة العالمية: النظام التجاري العالمي يحتاج لمشاركة كاملة من الولايات المتحدة

قال نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، آلان وولف إن أداء النظام التجاري العالمي لوظائفه يحتاج إلى "مشاركة كاملة وفعالة" من الولايات المتحدة.

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وأضاف وولف أنه "يجب معالجة مسألة الدعم الحكومي في أي إصلاحات مستقبلية للمنظمة".

وأشار نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى أنه "بالرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري متعدد الأطراف يؤدي وظائفه بشكل كامل بدون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة سواء الآن أو في المستقبل المنظور".

المصدر: رويترز