"قطر للبترول" توقع عقدا لتوسعة حقل الشمال لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال

وقعت شركة "قطر للبترول عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال، والذي سيرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026.

وتم توقيع العقد، الذي يغطي أعمالا هندسية رئيسية على البر والمشتريات والتشييد، مع مشروع مشترك بين "شيودا" و"تكنيب" معروف باسم شرق حقل الشمال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي إن "الإنتاج من تلك المرحلة سيبدأ بحلول الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة الكاملة بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027".

وأضاف أن "التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في القطاع في السنوات الأخيرة وأكبر مشروع طاقة غاز طبيعي مسال بني على الإطلاق".

وتابع: "بالرغم من استعداد قطر للبترول لتطوير حقل الشمال بمفردها، فإن عملية العطاءات لشركات النفط العالمية لتولي حصة تصل إلى 30 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقال إنه "يتوقع اتخاذ قرار لإتمام شراكات مع شركات نفط عالمية لتوسعة الحقل بحلول نهاية العام".

وسترفع المرحلة الثانية، والمعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.

المصدر: "رويترز"