"مورغان ستانلي" يتجاهل مخاطر العقوبات على روسيا ويراهن على ارتفاع الروبل

سجلت العملة الروسية، اليوم الاثنين، أمام الدولار واليورو أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وتوقعات إيجابية بشأن سوق الطاقة العالمية.

من جهته توقع بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" أن تواصل العملة الروسية تسجيل المكاسب في الفترة المقبلة.

وقال البنك إن لدى الروبل الروسي مجال لمزيد من النمو، وأضاف محللو البنك قائلين: "حان الوقت للعودة إلى الأصول الروسية".

كذلك استبعد "مورغان ستانلي" أن تشكل التهديدات بفرض عقوبات على روسيا في ظل قضية المدون أليكسي نافالني خطرا على مستقبل الاقتصاد الكلي لروسيا.

وارتفع الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.3% مقابل الدولار ووصل إلى 74.4 روبل للدولار، مسجلا أعلى مستوى منذ 22 يناير الماضي، فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.5% إلى 89.72 روبل.

وكان لارتفاع سعر صرف الروبل تأثيرا إيجابيا على بورصة موسكو، حيث ارتفاع مؤشراها MICEX للأسهم المقومة بالروبل وRTS للأسهم المقومة بالدولار بأكثر من 1% الاثنين.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية في الوقت تظهر فيه أسواق النفط علامات على التعافي من اضطرابات العام الماضي، وتجاوز سعر برميل "برنت" اليوم مستوى 60 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع يناير 2020.

المصدر: وكالات