خبراء يرسمون مستقبلا قاتما لـ"أيفون 12 ميني"

رجحت وسائل إعلام احتمالة أن تقوم شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل" بوقف إنتاج هاتفها من طراز "أيفون 12 ميني" في ظل الطلب الضعيف عليه.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" نقلا عن محللين في المجموعة المالية "جي بي مورغان".

وتخطط شركة "أبل" لخفض إنتاج هاتف "أيفون 12" بواقع 9 ملايين جهاز، كذلك تعتزم تقليص إنتاج "أيفون 12 ميني" بواقع 11 مليون جهاز.

ويعتقد محللون أنه بسبب انخفاض الطلب على جهاز "أيفون 12 ميني" فإن الهاتف سيختفي من الأسواق في منتصف عام 2021، أي قبل عدة أشهر من طرح "أيفون 13" الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أبل" لم تقم بخطوة كهذه من قبل، حتى في الوقت الذي أظهر فيه "أيفون 5 سي" فشلا في المبيعات.

في الوقت نفسه يشير محللون إلى أن شركة "أبل" تخطط لزيادة إنتاج "أيفون 12 بروماكس" و"أيفون 12 برو" و"أيفون 11" بواقع 21 مليون جهاز.

وكانت الشركة الأمريكية قد قدمت نموذجي "أيفون 12" و"أيفون 12 ميني" في منتصف أكتوبر الماضي، وظهر الطرازان في السوق الروسية في نهاية الشهر نفسه.

المصدر: نوفوستي