أكثر من تريليون دولار.. خمس شركات أمريكية تسجل عائدات ضخمة في 2020

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن عائدات خمس شركات أمريكية عملاقة تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات تجاوزت العام الماضي مستوى التريليون دولار.

والشركات هي "فيسبوك" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"أبل" و"غوغل"، ووفقا للصحيفة فإن عائدات هذه الشركات نمت في 2020 بنحو الخمس، مقارنة بالعام 2019.

ووصلت عائدات الشركات في 2020 إلى 1.1 تريليون دولار، فيما نمت الأرباح بنسبة 24%.

ويأتي نمو عائدات وأرباح الشركات على الرغم من أزمة كورونا، التي عصفت بالعالم في 2020، لكن هذه الأزمة من جهة أخرى ساهمت في تحفيز تجارة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن العائدات نمت بفضل جائحة كورونا، فبعد تحول العديد من الشركات للعمل عن بعد، زادت مبيعات "أبل" من الكمبيوتيرات المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما أن "مايكروسوفت" حققت أرباحا إضافية من مبيعات أجهزة الكمبيوتر وخدمات مكالمات الفيديو والتخزين السحابي، بينما حققت التجارة عبر الإنترنت إيرادات إضافية لشركتي "غوغل" و"أمازون".

المصدر: وول ستريت جورنال