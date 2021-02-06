نائب عراقي يدعو لاسترجاع 30 مليار دولار من تركيا

دعا النائب في مجلس النواب العراقي، فالح الخزعلي، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى استعادة 30 مليار دولار قال إنها بذمة تركيا "بسبب خرقها اتفاقية" موقعة مع بغداد.

وقال في بيان صحفي، إن "المبالغ الموجودة بذمة تركيا تقدر بـ30 مليار دولار، بسبب خرقها اتفاقية الخط الناقل للنفط العراقي التركي".

وحذر الخزعلي "الحكومة العراقية من التراخي في هذا الملف، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة مالية حادة".

وشدد النائب العراقي على ضرورة "عدم التفريط بأموال العراق الموجودة بذمة تركيا ومتابعة هذا الملف".

المصدر: RT