"فيتش" تحافظ على التصنيف السيادي لروسيا عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة

حافظت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" على التصنيف الائتماني طويل الأجل لروسيا عند درجة "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني لروسيا "يعكس أساسها السياسي الموثوق به والمتسق، ومستوى استقرار التوازن المالي الداخلي والخارجي، بما في ذلك أدنى مستوى للدين الحكومي العام، بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضحت الوكالة أن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جوابية للتعامل مع كل من صدمة COVID-19 والتقلب الشديد في أسعار النفط".

وأضافت أن التزام الحكومة الروسية بمواجهة التضخم، ومرونة أسعار الصرف، والسياسة المالية، كلها عوامل ساعدت في بناء قدرة روسيا على الصمود أمام الصدمات وتقليل تأثير تقلب أسعار النفط على اقتصاد البلاد.

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة إن عواملا مثل المخاطر الجيوسياسية العالية، والاعتماد على المواد الأولية، والآفاق المحدودة للإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تزيد من معدل نمو الاقتصاد الروسي، لا تزال تحد من تصنيف البلاد.

المصدر: نوفوستي