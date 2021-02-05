انتعاش نمو الوظائف الأمريكية أقل من المتوقع

انتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في يناير الماضي، كما أن عدد الوظائف سجلت خسائر في شهر ديسمبر الماضي بشكل أكبر مما اعتقد في البداية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن ذلك يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا في الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات ديسمبر الماضي لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة، بدلا من 140 ألفا في التقديرات السابقة.

والانخفاض المسجل في ديسمبر الماضي هو الأول في ثمانية أشهر، ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات، لإبطاء الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ معدل البطالة 6.3 بالمئة في يناير الماضي. لكن المعدل مقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون، لكنهم متغيبون عن العمل".

وكان خبراء استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 50 ألفا في يناير الماضي.

المصدر: رويترز