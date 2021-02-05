ميشوستين: اقتصادات الاتحاد الأوراسي تمكنت من تجنب السيناريو الأسوأ

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إن العام الماضي كان صعبا على جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكن بفضل الإجراءات المنسقة تم تجنب وقوع أسوأ سيناريو لاقتصادات الاتحاد.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة خلال اجتماع المجلس الحكومي لدول الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان (قيرغيزيا).

كذلك دعا ميشوستين إلى إزالة القيود من البنية التحتية بشكل فعال أكبر، والعمل على تحفيز الترانزيت، وإجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في الاندماج مع المبادرة الصينية "حزام واحد - طريق واحد".

وأشار إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للتجارة المتبادلة العادلة والشفافة بين دول الاتحاد الاقتصادي الآوراسي، وأكد أن نجاح تنفيذ استراتيجية تطوير الاتحاد حتى العام 2025 وتعميق التكامل سيكون مرتبطا بشكل مباشر بتعزيز أجندة رقمية مشتركة وإدخال الخدمات الإلكترونية.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأورآسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي