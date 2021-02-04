بوتين يوقع قانونا لتنظيم عمل قطاع الأخشاب الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن إنشاء نظام محاسبة موحد في روسيا لقطاع الأخشاب بهدف زيادة الشفافية فيه وتم نشر نص القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.

ويهدف القانون إلى إنشاء نظام مراقبة ذي مصداقية لموارد الغابات ومعاملات الأخشاب في روسيا وتقليل مقدار الضرر الناجم عن قطع الأشجار غير القانوني، وخفض عدد الانتهاكات في صناعة الغابات وجعل هذا القطاع أكثر شفافية.

ومن المخطط إنشاء نظام معلومات موحد لعموم روسيا لقطاع الغابات، وبفضل وهذا النظام سيصبح من الممكن تتبع جميع مراحل إنتاج الأخشاب.

ويدخل القانون حيز التنفيذ يوم نشره، باستثناء بعض الحالات.

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد أوعز في سبتمبر الماضي للإدارات المختصة في الحكومة بفرض حظر كامل على تصدير الأخشاب الصنوبرية غير المصنعة والقيمة من البلاد.

المصدر: "نوفوستي"