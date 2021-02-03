"إياتا": انخفاض الشحن الجوي 0.5% في ديسمبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" يوم الأربعاء، إن نشاط الشحن الجوي تحسن تحسنا كبيرا على مدار العام قياسا بالمستوى المتدني للربع الثاني من السنة الماضية.

وأفاد الاتحاد بأن كيلومترات طن الشحن العالمية تراجعت بما لا يتجاوز 0.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.

وأشار إلى أن كيلومترات طن الشحن على مستوى القطاع انخفضت في 2020، 10.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ بدء الاتحاد حفظ السجلات في 1990.

كما أوضح أن كيلومترات طن الشحن المتاحة على مستوى القطاع تراجعت 23.3 بالمئة على أساس سنوي في 2020.

المصدر: رويترز