 
مباشر

إسبانيا تشهد مستوى سياحة غير مسبوق منذ عام 1969!

مال وأعمال

إسبانيا تشهد مستوى سياحة غير مسبوق منذ عام 1969!
Reuters SUSANA VERA
رجال يقفون أمام محل ويضعون الكمامات في العاصمة الإسبانية مدريد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp4h

كشفت بيانات رسمية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسبانيا في عام 2020، انخفض بأكثر من 80%، إلى 19 مليونا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1969.

إقرأ المزيد
إسبانيا.. القضاء يرفض تأجيل انتخابات كتالونيا
إسبانيا.. القضاء يرفض تأجيل انتخابات كتالونيا

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن السياح أنفقوا أقل بنسبة 86.1% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولعام 2020، أنفق السائحون 19.7 مليار يورو (نحو 23.71 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 78.5%.

وانخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 85%، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن فرضت السلطات إجراءات وقيودا جديدة على السفر، لاحتواء فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا