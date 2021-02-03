الفضة تنتعش على الرغم من توقف "جنون المستثمرين الأفراد"

ارتفعت أسعار الفضة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن هوت ما يزيد عن 8% في الجلسة السابقة مما شجع المستثمرين على شراء المعدن.

وزادت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.71 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش.

وبلغت الأسعار 30.03 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياتها منذ فبراير 2031، بعد أن استجاب مستثمرون صغار لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بإغراق السوق في عملية شبيهة لما حدث في أسهم "جيم ستوب".

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية "جنون (الأفراد) انتهى"، مضيفا أن الطلب الكامن على الفضة على خلفية مسعى صوب الطاقة الخضراء سيدعم الأسعار.

وهوت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، ما يزيد عن ثمانية بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية هامش الوقاية على العقود الآجلة للفضة 17.9 بالمئة يوم الاثنين، في تحرك يهدف لتقليص تقلبات السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.92 دولار للأونصة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1839.20 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز