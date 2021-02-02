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الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر أمام اليورو ويتراجع مقابل الدولار

مال وأعمال

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر أمام اليورو ويتراجع مقابل الدولار
Reuters DADO RUVIC
الجنيه الاسترليني والدولار
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سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثمانية أشهر أمام اليورو، لكنه تراجع مقابل الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 16:55 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.18 مقابل العملة الأوروبية عند 88.09 بنس لليورو بينما تراجع 0.14 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3642 دولار.

وفي تحديث لتوقعاته للجنيه الإسترليني مقابل كل من الدولار واليورو حتى نهاية 2021، قال بنك "آي إن جي" الهولندي إنه يتوقع أن يصل إلى 85 بنسا مقابل اليورو وأن يتخطى مستوى 1.50 دولار هذا العام.

 

المصدر: رويترز

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