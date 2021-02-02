وثيقة: خبراء "أوبك+" يتوقعون عجزا بسوق النفط في 2021

أفادت وثيقة ناقشها خبراء مجموعة "أوبك+"، اليوم الثلاثاء، بأن التخفيضات الكبيرة، التي ينفذها منتجو النفط ستغير وضع السوق لتسجل عجزا في 2021.

ويأتي ذلك على الرغم من خفض توقعات الطلب العالمي على الخام بسبب زيادة إجراءات احتواء فيروس كورونا في العالم.

من جهتها، تتوقع منظمة "أوبك" أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021، في إطار تصور أساسي محتمل، بحسب الوثيقة.

وتأثرت سوق النفط العالمية بشكل كبير من أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ولدعم السوق يقوم منتجون للنفط في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+" بتنفيذ تخفيضات إنتاج.

المصدر: رويترز