بريطانيا تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ

تقدمت بريطانيا يوم الاثنين بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

وتسعى المملكة المتحدة للحصول على عضوية التكتل الذي يضم 11 دولة لفتح آفاق جديدة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولدى إعلانها عن الخطوة، قالت وزيرة التجارة ليز تروس إن ذلك سيضع بريطانيا "في مجموعة من أسرع اقتصادات العالم نموا".

ويأتي الطلب في الذكرى السنوية الأولى لخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة انتقالية انتهت بنهاية 2020.

وتزيل الاتفاقية 95 بالمئة من الرسوم الجمركية بين أعضائها، وهم اليابان وكندا وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا.

وسارعت اليابان إلى الترحيب بطلب بريطانيا الانضمام إلى الاتفاقية، حيث قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بريطانيا هي شريك لليابان وتشاركها قيمها.

وترأس اليابان اتفاقية التجارة هذا العام، وقال نيشيمورا إنها ستقود المناقشات بشأن توسيع التكتل.

المصدر: رويترز