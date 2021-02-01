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العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% على وقع الصقيع

مال وأعمال

العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% على وقع الصقيع
Reuters
العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% بفعل توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة في الطلب
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قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 11 بالمئة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في شهرين مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة أكثر برودة وزيادة في الطلب على التدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 11.5 بالمئة إلى 2.846 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر وأكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.

وتشير توقعات لـ"رفينيتيف" إلى أن متوسط الطلب على الغاز في الولايات للمتحدة شاملا الصادرات، سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع إلى 138.1 مليار قدم الأسبوع القادم مع استمرار الموجة الباردة.

المصدر: رويترز

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