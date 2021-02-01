الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد إثارة الجدل حول سعر صفقة القطارات الروسية الأضخم في تاريخ مصر

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على الجدل المثار حول سعر صفقة عربات قطارات السكك الحديدية الروسية التي تبلغ 1300 عربة.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، موضحا أن الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، تقدر قيمتها بمليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار إلى أن هذه كلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد قدم التحالف الروسي المجري أفضل سعر وأفضل عرض تمويلي للمشروع.

ووفقا لمجلس الوزراء المصري تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة إلى 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ووصل حتى الآن من هذه الصفقة 227 عربة جديدة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى وصول العربات الأخرى وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

المصدر: RT