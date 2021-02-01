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السعودية تحصر مهن "خدمة العملاء عن بعد" بمواطنيها

مال وأعمال

السعودية تحصر مهن
Reuters Ahmed Yosri
العاصمة السعودية الرياض
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أعلنت السلطات السعودية حصر مهن "خدمة العملاء عن بعد"، بمواطنيها، سعيا لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.

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وأشارت وزارة الموارد البشرية السعودية في "تويتر"، إلى أن الوزير أحمد الراجحي أصدر قرارا وزاريا يقضي بـ"قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين".

وقالت الوزارة إن أهداف هذا القرار تتضمن تحفيز العمل عن بعد والوصول لكافة المناطق، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاصة، كما ويهدف إلى تقليل هجرة الوظائف.

وجاء قرار حصر وظائف خدمة العملاء عن بعد، التي ازدادت بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا قبل أكثر من عام، بالمواطنين، أيضا بهدف "خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".

ومنذ بدء انخفاض أسعار الخام في 2014، شجعت السعودية، صاحب أكبر اقتصاد عربي، ودول الخليج الثرية الأخرى مواطنيها على تولي وظائف كان يشغلها في السابق ملايين الأجانب من دول آسيوية خصوصا، حيث فرضت الرياض قبل سنوات على الشركات، تخصيص حصة من العمالة لديها للمواطنين السعوديين.

جدير بالذكر أن هذا القرار يشمل جميع المهن "التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، وغيرها".

المصدر: "فرانس برس" + RT

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