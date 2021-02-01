مدفيديف: روسيا قد تلجأ إلى القضاء للدفاع عن "السيل الشمالي-2"

رجح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إمكانية استخدام روسيا الآليات القضائية لحماية بناء "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وقال مدفيديف، اليوم الاثنين: "إذا كانت هناك أسباب لذلك، فبإمكاننا الذهاب إلى المحكمة بالطبع. نحتاج إلى تحديد القضاء الذي سنذهب إليه".

وأضاف، أنه "يمكن الذهاب إلى المحكمة الأمريكية ولكن هذا سيستغرق وقتا طويلا للغاية، كما أنه ليست لدينا ثقة في أن المحكمة الأمريكية ستتخذ موقفا موضوعيا".

كذلك شدد على أنه يفضل دائما حل المسائل عبر القضاء، لكن في حالة "السيل الشمالي-2" فإن موقف قادة الدول وكبار رجال الأعمال يعد أكثر أهمية.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي