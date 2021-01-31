10 جمهوريين في الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن لـ"حل وسط" لقضية التحفيز الاقتصادي

حث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الديمقراطي جو بايدن على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

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وفي رسالة إلى بايدن اليوم الأحد قال الموقعون عليها وبينهم جمهوريون بارزون مثل سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميت رومني، إنهم سيكشفون غدا الاثنين عن مقترحاتهم التشريعية لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما طلبوا من بايدن عقد لقاء معهم للمناقشة.

وورد في الرسالة الموجهة لبايدن: "يعكس اقتراحنا العديد من أولوياتكم المعلنة، وإذا حظي بدعمكم، فنعتقد أنه يمكن تمرير هذه الخطة بسرعة في الكونغرس بدعم من الحزبين، فيما نرغب في العمل بحسن نية" مع الإدارة الجديدة.

وقال الجمهوريون العشرة إن خطتهم تتقاطع مع دعوة بايدن زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، لكنهم أشاروا إلى أن خطتهم ستشمل المزيد من المساعدة المستهدفة للأسر المحتاجة وتمويلا إضافيا للشركات الصغيرة.

ومن المقرر أن يتحرك الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الأسبوع بشأن خطة بايدن لتقديم دفعة جديدة من المساعدات للمواطنين والشركات المتضررة بالوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 430 ألف شخص في البلاد.

المصدر: "رويترز"