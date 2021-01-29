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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى البرازيل

مال وأعمال

Reuters
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قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، إن الناقلة ستعلق خدمات الركاب بين دبي وساو باولو في البرازيل من 1 وحتى 10 فبراير 2021.

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وأضاف المتحدث في إفادة لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن التعليق جاء نظرا لتطورات جائحة كوفيد-19.

وتابع "يرجى من جميع عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء حجوزاتهم أو بمراكز اتصال طيران الإمارات".

وأضاف "إذ نأسف لأي إزعاج يسببه هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، فإننا تؤكد التزامنا بخدمة عملائنا في البرازيل، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك، كما أننا نواصل العمل عن كثب مع جميع السلطات المختصة في هذا الصدد".

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

 

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