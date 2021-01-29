وزير المالية: التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال 10 سنوات

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن هناك تكليفا رئاسيا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في البلاد.

وأضاف، أن التكليف يتضمن تطبيقه على مستوى البلاد خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.

ومن المقرر خلال العام الجاري، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى: الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، بمراعاة تطبيق أحدث الخدمات الطبية وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الجودة الشاملة.

المصدر: RT