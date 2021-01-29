فنلندا ستتوقف عن استيراد الكهرباء من روسيا بحلول عام 2035

قالت شركة Fingrid، المشغلة لشبكة نقل الطاقة في فنلندا، إنها وضعت عدة سيناريوهات لتطوير سوق الكهرباء المحلية، يتضمن بعضها التخلي عن استيراد الكهرباء من روسيا بحلول عام 2035.

وأضافت الشركة، في تقرير لها نشرته اليوم، أن السيناريو الأول، ينطلق من تحويل فنلندا إلى دولة تصدر الطاقة الكهربائية. ويؤكد السيناريو الثاني نمو توليد الكهرباء بشكل صديق للبيئة.

ويفترض السيناريو الأول وكذلك الثاني، تحديث خط نقل الطاقة 400 كيلوفولت بين الدولتين، مع حلول عام 2035، ليستخدم للتصدير والاستيراد.

ويركز السيناريو الثالث، على تطوير إنتاج الكهرباء عن طريق استغلال طاقة الرياح، فيما يشدد الرابع على توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.

ويفترض آخر السيناريوهات الأربعة، أيضا أنه بمجرد تشغيل محطة الطاقة النووية Olkiluoto 3، لن تقوم فنلندا بعد ذلك، بتشغيل أي محطات طاقة نووية جديدة أخرى.

المصدر: تاس