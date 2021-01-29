منصة "ريديت" تستهدف الفضة والعملات المشفرة في العالم

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن مجموعة كبيرة من الأفراد على منصة Reddit، التي "رفعت" في وقت سابق، أسعار عدد من الشركات الأمريكية، ترغب بالتعامل في أصول أخرى، مثل الفضة والعملات المشفرة.

وأضافت الوكالة، أن أسعار أسهم شركات تعدين الفضة، بدأت أمس في الارتفاع فجأة.

وذكرت "بلومبرغ"، أن أسهم شركة First Majestic Silver Corp، التي حددتها Reddit كهدف، ارتفعت بنسبة 39٪. ثم توجه مستثمرو التجزئة إلى شركة IShares Silver Trust، وهو ما تسبب بارتفاع هائل في سعر أسهمها بنسبة 7.2٪".

وعلى الفور ارتفع سعر الفضة في العقود الآجلة، خلال ساعة ونصف الساعة يوم الخميس، بنسبة 6.7٪ "بدون سبب معين"، ثم استقر السعر، ليعود إلى الارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة بنسبة 2.1٪.

بالإضافة إلى ذلك، تركز انتباه مجموعة من الأشخاص اسمها WallStreetBets، على Dogecoin، وهي عملة رقمية صغيرة، وهو تسبب بارتفاع قيمتها أكثر من 800٪ يوم الخميس، وذلك بعد أن تم ذكرها في منتدى Reddit. ويستمر هذا النمو يوم الجمعة، بنسبة 374٪ ، ليصل إلى 0.06 دولار.

المصدر: نوفوستي