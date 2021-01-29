روسيا.. الصادرات غير النفطية تتجاوز 160 مليار دولار

تجاوزت قيمة صادرات البضائع غير النفطية من روسيا في 2020 مستوى 160 مليار دولار، وفقا لما ذكرته فيرونيكا نيكيشينا، الرئيسة التنفيذية لمركز التصدير الروسي.

ووفقا للمسؤولة الروسية فإن قيمة الصادرات غير النفطية قد نمت بنسبة 3.5% في 2020 مقارنة بالعام 2019.

وأشارت إلى أن حصة هذه الصادرات بلغت في 2020 نحو نصف إجمالي الصادرات الروسية. وتوقعت المسؤولة نمو الصادرات غير النفطية في الفترة المقبلة.

وأضافت أن الصادرات غير النفطية نمت قرابة ثلاث مرات ونصف منذ العام 2000، حينها بلغت صادرات المنتجات غير النفطية 46 مليار دولار.

المصدر: وكالات