الاقتصاد الفرنسي يحقق نتائج تخالف التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من 2020، لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل الرامية لمكافحة انتشار كورونا.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن ارتفع 18.5 بالمئة في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.

وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء 28 خبيرا اقتصاديا، فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 بالمئة إلى -5.3 بالمئة.

ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد 8.3 بالمئة، وهذا أفضل من -11 بالمئة، وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.

المصدر: رويترز