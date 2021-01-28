انخفاض مستوى الفساد في روسيا وارتفاعه في الولايات المتحدة.. فماذا عن الدول العربية؟

أظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (غير حكومية) لعام 2020 انخفاضا في مستوى الفساد في روسيا، كذلك أشار إلى ارتفاعه إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير المنظمة فقد سجلت روسيا 30 نقطة وتقدمت إلى المرتبة الـ129 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، وللمقارنة فقد كانت روسيا قد سجلت 28 نقطة في العام 2019، حينها احتلت المرتبة الـ137 عالميا.

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2020https://t.co/kDFcFmHEXT — Transparency Int'l (@anticorruption) January 28, 2021

وكلما زاد عدد النقاط يعني ذلك أن الفساد أقل انتشارا في الدولة. وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، وتقوم المنظمة بتصنيف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

واللافت في تقرير العام الماضي، تراجع ترتيب الولايات المتحدة على المؤشر من المرتبة 23 (69 نقطة) في العام 2019 إلى المرتبة 25 (67 نقطة) في العام 2020.

ويعد المستوى الذي سجلته الولايات المتحدة الأدنى منذ العام 2012، ويدل على زيادة الفساد في الولايات المتحدة.

أما عربيا، فقد احتلت الإمارات وقطر المرتبة الأولى في المؤشر، حيث حصلتا على النقاط 71 و63 من 100 على التوالي عالميا. وبذلك تصدرت الإمارات وقطر المراكز الأولى والثانية عربيا، حيث حافظتا على مراكز متقدمة في المؤشر بالمراتب 21 و30 عالميا.

وحققت سلطنة عمان 54 نقطة محتلة المركز 49 عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا محققة 53 نقطة بمؤشر الشفافية.

وحلت البحرين والكويت في مرتبة واحدة بحصول كل منهما على المركز 78 عالميا، وحصلتا على 42 نقطة من 100 بالمؤشر.

المصدر: RT