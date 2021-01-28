إتمام نقل إدارة ميناء أنطاليا التركي إلى شركة قطرية

انتهت شركة Global Ports Holding التركية من إجراءات نقل إدارة ميناء أنطاليا، إلى شركة QTerminals القطرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية أمس.

ووافقت في وقت سابق هيئة التنافس التركية على إسناد حق انتفاع ميناء أنطاليا للشركة القطرية.

يذكر أن شركة Global Ports Holding التابعة لمجموعة Global Yatırım Holding، التي قامت بشراء حق إدارة الميناء من صندوق تأمين ودائع الادخار التركي في عام 2006، نقلت حق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة QTerminals القطرية مقابل 140 مليون دولار.

وقامت الشركة بإبلاغ منصة الإفصاح العام ببيعها الميناء إلى الشركة القطرية، حيث ذكرت الشركة في بيانها أن الشركة نفذت جميع الشروط الأولية المتعلقة بعملية البيع المشار إليها، وأنه تم الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأفاد بيان الشركة التركية بأن 25 يناير الجاري شهد الانتهاء من عملية البيع بقيمة 140 مليون دولار التي سبق أن تم الإعلان عنها.

المصدر: "زمان"