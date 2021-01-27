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وزير المالية السعودي يتوقع مزيدا من النمو لسوق الدين المحلية

مال وأعمال

وزير المالية السعودي يتوقع مزيدا من النمو لسوق الدين المحلية
Reuters AHMED YOSRI
عاصمة السعودية الرياض
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توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان زيادة السيولة بأسواق الدين المحلية، عقب توسع كبير العام الماضي.

وقال الجدعان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "أصلحنا أسواق المال، سواء على صعيد الأسهم أو على صعيد الدين، ونمت السيولة بأسواق الدين حوالي 200 بالمئة في 2020، ومن المرجح أن نرى مزيدا من النمو في ذلك المجال لأن السوق ذات عمق، ولأن المستثمرين يبحثون عن عوائد آمنة وهذه السوق توفر ذلك".

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المصدر: "رويترز"

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