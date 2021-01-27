بوتين: عائدات العولمة المادية كانت فقط لـ1% من سكان العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العولمة أغنت في المقام الأول الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة، وسط زيادة فقر معظم سكان المعمورة.

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وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر آلية الفيديو كونفرنس، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الرئيس بوتين إنه خلال الفترة من 2000 إلى 2016، "أدت العولمة إلى نمو ملحوظ لأرباح الشركات الكبيرة عابرة القارات، وفي المقام الأول الشركات الأمريكية والأوروبية".

وذكر بوتين أن 1% فقط من سكان العالم جنوا الفوائد من هذا الواقع، في الوقت الذي باتت دخول أكثر من 50% من مواطني الدول المتطورة راكدة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة من الزمن، بينما ازدادت تكاليف التعليم والخدمات الطبية خلال الفترة نفسها ثلاثة أضعاف.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "ملايين الناس، حتى في الدول الغنية، توقفوا عن رؤية آفاق لزيادة دخولهم، مع أنهم لا يزالون يواجهون مشكلات في الحفاظ على صحتهم وضمان تعليم أبنائهم".

المصدر: نوفوستي