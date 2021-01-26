 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي: مساهمي "أرامكو" قد يبيعون مزيدا من أسهمها

مال وأعمال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي: مساهمي
Reuters MAXIM SHEMETOV
شعار شركة "أرامكو" السعودية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn2g

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن مساهمي شركة "أرامكو" النفطية العملاقة يبيعون مزيدا من أسهمها.

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": السعودية تخفض إمدادات النفط إلى أوروبا وآسيا

وأوضح الرميان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الميزانية الخاصة بـ"أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة، منوها بأن مساهمي الشركة سيطرحون المزيد إذا رأوا أن الظروف مناسبة في السوق.

وسبق أن باعت الحكومة السعودية حصة تزيد على 1.7%  لـ"أرامكو" في طرح عام أولي سنة 2019 حقق حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار.

وأوقد الإدراج شرارة مزيد من عمليات الطرح الأولي في المملكة، التي تسعى إلى تعميق أسواقها لرأس المال في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتمادها على النفط.

وكانت الحكومة تستهدف إدراج "أرامكو" في البورصة السعودية وبورصة عالمية، لكنها ألغت خطة الإدراج العالمي لاحقا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا