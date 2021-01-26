صندوق الاستثمارات العامة السعودي: مساهمي "أرامكو" قد يبيعون مزيدا من أسهمها

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن مساهمي شركة "أرامكو" النفطية العملاقة يبيعون مزيدا من أسهمها.

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وأوضح الرميان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الميزانية الخاصة بـ"أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة، منوها بأن مساهمي الشركة سيطرحون المزيد إذا رأوا أن الظروف مناسبة في السوق.

وسبق أن باعت الحكومة السعودية حصة تزيد على 1.7% لـ"أرامكو" في طرح عام أولي سنة 2019 حقق حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار.

وأوقد الإدراج شرارة مزيد من عمليات الطرح الأولي في المملكة، التي تسعى إلى تعميق أسواقها لرأس المال في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتمادها على النفط.

وكانت الحكومة تستهدف إدراج "أرامكو" في البورصة السعودية وبورصة عالمية، لكنها ألغت خطة الإدراج العالمي لاحقا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "رويترز"