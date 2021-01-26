بوتين يفتتح عقدة مواصلات ضخمة في مقاطعة موسكو

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عقدة مواصلات كبيرة في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو. وافتتاح العقدة سيساهم في حل مشاكل المواصلات في المدينة التي تبعد بضعة كيلومترات عن موسكو.

وتربط عقدة المواصلات بين شارع ريبين والطريق السريع لينينغرادسكي في مدينة خيمكي الواقعة بشمالي العاصمة الروسية. وشارك في مراسم الافتتاح عمدة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للعاملين في المشروع، وقال: "أشكركم على عملكم! هذا مهم جدا للمدينة (خيمكي). نيابة عن جميع سكان خيمكي أود أن أوقول شكرا لكم لأن (عقدة المواصلات) ستحسن حياتهم بشكل واقعي".

وكان بوتين قد أوعز، خلال زيارة قام بها في أبريل 2019 إلى مصنع "انيرغوماش"، لسلطات مقاطعة موسكو بالعمل على حل مشكلة المواصلات بين جزئي مدينة خيمكي القديم والجديد. وفي أكتوبر من العام نفسه حث الرئيس الروسي عمدة مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف على الإسراع في تنفيذ مشروع هذه العقدة، لما تمثله من أهمية لسكان المدينة.

وتم تنفيذ مشروع العقدة في إطار المشروع الوطني العام "طرق سريعة آمنة وعالية الجودة"، وتم بناء العقدة في زمن قياسي، خلال عام واحد، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء قبل الموعد المحدد.

وتبلغ مساحة العقدة 40 ألف متر مربع، ويبلغ طول المسار الرئيسي للعقدة 0.8 كم، فيما يصل طول المسار العلوي إلى 158 م، ويتراوح عدد الممرات على طول الطريق الرئيسي من 2 إلى 5 ، بسرعة تقديرية تبلغ 70 كم في الساعة.

المصدر: تاس